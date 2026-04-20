元テレビ朝日社員の玉川徹氏は20日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。父親が死体遺棄容疑で逮捕された京都府南丹市の男児遺体遺棄事件をめぐる報道に関して、「こういうふうなことを取材してお伝えすることが必要と（事件を受けて）あらためて思っている」と私見を述べた。今回の事件では、メディア報道のあり方をめぐり、SNSなどで一部、批判的な声があるほか、根拠のない偽情報が拡散され、それ