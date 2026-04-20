アクアワールド茨城県大洗水族館がXに投稿した「スザクサラサエビ」の動画が話題になっています。水槽の中は、どこもかしこもエビ、エビ、エビ。まさに“エビまみれ”の光景です。スザクサラサエビ、あまり聞き慣れない名前ですが、コーラルオレンジの体に白いラインがくっきり入った、美しいエビですね。水槽の中では、みんな同じ方を向いているものの、整列しているようでしていない絶妙な並び方。しかも、付かず離れずの距離感