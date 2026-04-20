4月20日発売の少年漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』21号より、『銀魂』作者・空知英秋の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』がスタートした。同作が表紙と巻頭カラー66Pを飾る。週刊少年ジャンプ21号本日発売📚新連載3連弾第3弾❗️『銀魂』の空知英秋が帰ってきたぞォォォォォ‼️魔王コメディ新連載‼️表紙&巻頭カラー66Pは『2年B組勇者デストロイヤーず』🎉センターカラ