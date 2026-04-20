ドジャースは１９日（日本時間２０日）、敵地コロラドでのロッキーズ戦で投手陣がつかまって６―９の逆転負け。同地区の最下位チームを相手に今季初の連敗を喫し、今回の４連戦で勝ち越しの可能性がなくなった。先発した佐々木も３点のリードを守り切れず、５回途中３失点で降板。１点リードの７回はトライネンが逆転２ランを含む３失点で試合をひっくり返され、２点ビハインドの８回には登板回避が続いていた守護神のエドウィ