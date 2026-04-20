ウォルト・ディズニー・ジャパンは、孤独な懸賞金ハンターが、独自のサバイバル技術と高度な追跡技術を駆使して、失踪事件や未解決事件に挑む、一話完結のクライム・アクション『トラッカー』シーズン1全13話のデジタル配信（購入／レンタル）を、2026年5月15日より開始する。 『トラッカー シーズン1』のデジタル配信が5月15日より開始『トラッカー』は、孤独な懸賞金ハンターが、独自のサバイバル技術と高度な追跡技術を駆使して