【モデルプレス＝2026/04/20】亀梨和也が7月8日、1stアルバム『WAVE』をリリースすることが決定。同作を引っ提げた全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』が7月16日より全国7都市で開催されることも発表された。【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情◆亀梨和也、1stアルバムリリース決定4月15日に自身の主演のドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond」をデジタルリリースした亀梨が、7月8日