【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で俳優の杉浦太陽が次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱きあげている自宅でのショットを公開した。【写真】38歳5児のママタレが公開 0歳娘＆俳優夫のラブラブ2ショット◆辻希美、杉浦太陽が夢空ちゃんを抱き上げる姿公開辻は、ハートの絵文字3つを添え、自宅で椅子に座った杉浦が腕を上に上げて夢空ちゃんを「高い高い」するように抱き