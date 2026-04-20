【モデルプレス＝2026/04/20】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第16話が、4月20日に放送された。ラストに登場した“2人の男”に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「風、薫る」56歳イケメン芸人のフリル付きエプロン姿◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれ