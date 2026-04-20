主人公が「悲しみ」に暮れるシーンは物語を劇的に盛り上げる良薬！感情表現は直接的に書かないのがポイント！？ かなしみ ［英：Sadness ］ 悲しみの意味 よくないことが起こり、またはそれを見聞きして、沈んだ気持ちになること。 悲しみの類語 哀情悲嘆傷心哀切哀愁憂愁など 悲しみにおける体（フィジカル）の反応 表情が暗くなる 眉をひそめる 涙が零れる ため息が出る 頭を抱える 体が重くな