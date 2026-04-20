職場の誰もが憧れる、仕事ができてクールな「高嶺の花」。でも、もし彼女の心の中が「好きな男の子のことで頭がいっぱいの純情乙女」だったら…？今回は、そんな極端すぎるギャップがたまらないと話題のオフィスラブコメ漫画『高嶺のハナさん』第1話の見どころをご紹介します！ 完璧無双のキャリアウーマン・高嶺華の「裏の顔」 伝統あるお菓子メーカー・ミツバチ製菓の商品企画部に勤める高嶺華（た