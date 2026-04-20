TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「シビルトーン♪〜素敵な週末〜」（毎週土曜 7：00〜）。土曜の朝、素敵な週末のスタートに向けてリビングでゆったり寛ぎながら会話する「夫婦（家族）」という目線から、世の中のニュース・社会問題・身近な生活情報・エンタメ情報等をテーマに展開します。シビルトーン（市民の音/市民の声）を紡いでいく土曜朝ワイド番組です。4月