「みんな無事に現地に着くかな」【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリットこう言ったのは、19日に幕を閉じた女子ゴルフの「KTT杯バンテリンレディス」の関係者だ。20日は千葉（房総CC房総G）で全米女子オープン（6月4日開幕・カリフォルニア州リビエラCC）の国内予選会が行われる。今大会の出場者から19人がエントリーしているからだ。同予選会は1日36ホールの戦い。1組目のスタート時間は