ドジャース佐々木が日本時間20日、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に登板。4回3分の2を1本塁打含む7安打3失点で、今季初勝利はならなかった。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」佐々木は初回こそ、わずか8球で三者凡退に仕留めたが、その後は毎回、走者を背負った。3-0とリードした四回、内野安打と死球で1死一、二塁のピンチを招くと、5番ラムフィールドに右前適時打。次打者を四球で歩かせ