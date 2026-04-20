東京時間10:32現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.85（+5.00+5.96%） NY原油先物は中東情勢を受けて急騰。もっとも高値からは少し調整売りで、状況を見極め酔うという動きが見られる。」