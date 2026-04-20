東京時間10:32現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25264.00（-4.00-0.02%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4812.90（-66.70-1.37%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は急落。東京金はドル円の上昇と金先の売りが総裁い