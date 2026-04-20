USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.596.285.577.18 1MO8.236.206.437.14 3MO8.336.036.837.01 6MO8.726.167.347.32 9MO8.926.367.697.54 1YR9.016.547.917.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.6710.017.17 1MO7.449.867.13 3MO7.759.577.18 6MO8.319.687.39 9MO8.629