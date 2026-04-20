能代市長選で初当選を決めた鍋谷暁さん（３１） 19日 任期満了に伴う秋田県能代市長選挙は１９日に投開票が行われ、新人の鍋谷暁さん（３１）が一騎打ちを制し、初当選を果たしました。 新人２人による一騎打ちとなった能代市長選挙は、鍋谷暁さんが吉方清彦さん（５５）に７０００票近くの差をつけ初当選を果たしました。 ２０年ぶりの新市長の誕生となります。投票率は６４．２１％で２００６年以降、最も低い結果と