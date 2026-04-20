南海（現ソフトバンク）で内野手として活躍し、近鉄で監督も務めた岡本伊三美（おかもと・いさみ）氏が死去していたことが分かった。９５歳だった。全国野球振興会（日本プロ野球ＯＢクラブ）常務理事、日本少年野球連盟顧問を務めるなど広く野球界の発展に尽力した。岡本氏は、中学時代までバスケットボール選手だったが、京都第一工高で野球を本格的に始め、１９４９年にテスト生として南海に入団。わずか３年のキャリアでプ