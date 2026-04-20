１８日に中山競馬場で行われた中山グランドジャンプ・ＪＧ１のジョッキーカメラが、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。ＪＧ１・３連勝となったエコロデュエルに騎乗していた草野太郎騎手のジョッキーカメラはゲートが開く前、「ほほほほほほ〜」と鼻歌からスタート。飛越の際に「お前、すごいな」と馬に声をかけ、逃げていたサンデイビスをかわして先頭に立って独走態勢に入ると、「完璧」の言葉とともに最終