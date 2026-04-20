ツナ缶があれば5分で副菜 日々の料理に大活躍のツナ缶を使って5分で作れる副菜をご紹介します。 ツナ缶と冷凍枝豆でツナと水菜のシャキシャキサラダサクサク天かす入りおひたしピーマンとナムルにあと1品足りない時に大活躍 今回ご紹介したレシピは5分で作れるので、メインおかずができているけど「あと1品足りない」という時にサクッと簡単に作ることができます。 材料を和えるだけなどで作れて工程も少なめです。水菜やピ