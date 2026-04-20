JRAは20日、米クラシック3冠初戦ケンタッキーダービー（G1、5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）の馬券を発売すると発表した。日本時間5月3日午前7時57分（現地時間2日午後6時57分）発走予定となっている。日本調教馬は新馬戦から1勝クラス、伏竜Sと3連勝中のダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）、中東遠征でドバイのUAEダービーを制したワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）