モデルの近藤千尋（36）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。次女の幼稚園卒園を語った。近藤は「こないだちょうど次女が卒園してまいりました」と報告。タレントの峯岸みなみが「やっぱり感動するもんですか？」と聞くと、近藤は「めちゃくちゃ感動した」と即答。その上で「長女の時は長女も泣いて、私も泣いて、みんな泣いてたんだけど、次女って幼いのか一滴も泣かなくて…」と明かした。モデルの滝沢眞規