4月18日（現地時間17日）。全米バスケットボールコーチ協会（NBCA）は、2025－26シーズンのマイケル・H・ゴールドバーグNBCA年間最優秀コーチ賞に、デトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ）が選ばれたことを発表した。 このアウォードは、NBAのヘッドコーチとしての献身に尽力、そして努力を称えるもので、コート上で選