4月20日（現地時間19日）、オーランド・マジックが敵地のリトル・シーザーズ・アリーナに乗り込み、デトロイト・ピストンズとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 「プレーイン・トーナメント2026」の末、イースタン・カンファレンスの8位シードを獲得したマジックは、試合開始からジェイレン・サグスやパオロ・バンケロの3ポイントシュートが炸裂。デズモ