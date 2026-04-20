駒井ハルテックが続伸している。前週末１７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールの個人投資家ソン・ユウ・ニン氏の株式保有割合が５．０２％から６．２７％に上昇したことが判明し、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「建設的な対話を通じて企業価値の向上を図ることを目的とした純投資」としており、報告義務発生日は４月１０日となっている。 出所：MINKABU