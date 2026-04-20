「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、グローバルウェイが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２０日の東京市場で、ＧＷは大幅に５日続伸。中東情勢の先行き不透明感から積極的に主力株を手掛けにくいなか、株価が低位の同社に資金が流れやすくなっているもよう。買いが買いを呼ぶ展開で、日足チャートでは７５日移動平均線を大きく上抜けてきた。