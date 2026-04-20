横田製作所が急騰しストップ高の２３３０円に買われている。前週末１７日の取引終了後に、集計中の２６年３月期の単独業績について、売上高が従来予想の２３億円から２３億８００万円（前の期比１．４％増）へ、営業利益が４億８００万円から４億６０００万円（同１．１％増）へ、純利益が２億８６００万円から３億２５００万円（同１．９％増）へそれぞれ上振れ、減益予想から一転して増益で着地したようだと発表しており、これ