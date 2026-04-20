フロンティアインターナショナルが反発している。前週末１７日の取引終了後に、２６年４月期の連結業績予想について、売上高を２８５億円から３０１億７５００万円（前期比４８．４％増）へ、営業利益を１８億円から２０億９７００万円（同６４．２％増）へ、純利益を１１億１０００万円から１１億４０００万円（同３０．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６３円から６５円へ上方修正したことが好感されて