ゲンダイエージェンシーが反落している。前週末１７日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想を発表し、売上高８０億円（前期比６．２％増）、営業利益８億円（同１８．６％増）、純利益５億２０００万円（同９．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の２５円としたが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。 パチンコホール広告分野でインターネット広告が引き続き堅調に推移