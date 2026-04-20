午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６８６、値下がり銘柄数は８０１、変わらずは８３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に機械、繊維、輸送用機器、保険など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS