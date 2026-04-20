瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は湿った空気や前線の影響で雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山で23度、津山と高松で24度の予想です。19日よりも2度前後気温が高くなります。 21日は前線の影響で未明から明け方にかけて雨雲がかかるでしょう。朝からは次第に晴れる見込みです。ただ、黄砂が飛来する予想で、見通しが悪化するおそれがあります。朝の最低気温は岡山