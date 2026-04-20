長崎・ハウステンボスが、2026年4月24日（金）より「迎撃要塞都市」へと変貌を遂げます。目玉は、日本初※となる8K映像を活用したライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」の誕生です。単なる映像体験に留まらず、パーク全域が「特務機関NERV（ネルフ）佐世保支部」として機能し、地元の「佐世保バーガー」や「レモンステーキ」がエヴァ仕様に進化。2026年のゴールデンウィーク、美しいヨーロッパの街並みが戦