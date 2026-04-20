株式会社CIOは、半固体系モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro SS10K」を4月15日（水）に発売した。 10,000mAhのモバイルバッテリー。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験をクリアした独自の半固体系バッテリーセルを採用。内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も備える。同社は、独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義している。 厚さ約17mmの薄型設計