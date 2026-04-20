ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの丸型フィルター「Black Premium Mist No.2 67mm」を4月14日（火）に発売した。ブラックミスト系フィルターの名称を変更し、コーティングを改良した製品。 芯のある描写を保ちながら、全体をやわらかく整えるというブラックミスト系のフィルター。 濃度を表すNo.2は、下から2番目の軽めの効果を意味する。効果が控えめに感じる場合は、重ねて使う