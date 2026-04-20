マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、プレミアリーグ頂上決戦での重要な勝利を喜びながらも「彼らがまだ首位だ」と依然としてライバルが優位にあると気を引き締め直している。『ESPN』が伝えている。マンチェスター・シティは19日、ホームで行われたプレミアリーグ第33節でアーセナルと対戦し、2−1の勝利を収めた。試合開始時点では暫定6ポイント差を付けられていたマンチェスター・シティだったが、