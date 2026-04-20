バッタの研究に明け暮れ、一流研究者となった“バッタ博士”こと前野ウルド浩太郎氏。あるとき、テレビの有名番組出演をきっかけに突如モテ期が訪れる。彼に接近してくる女性たちの本当の意図はなんなのか？※本稿は、昆虫学者の前野ウルド浩太郎『バッタ博士の異常な愛情恋愛と婚活の失敗学』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。テレビ出演後にモテ期が到来!?「あれ？ こないだテレビに出てませんでしたか？」「世界一