日本サッカー協会（JFA）は20日、サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダーの「JI BLUE」が、テーマソング「景色」の初ライブパフォーマンスを行うことを発表した。今夏に開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表は、5月31日（日）に『国立競技場』にてW杯に向けた壮行試合となるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026を予定しているなか、同試合にサッカー日本代表『最高の景色を 20