【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也が、7月8日に1stアルバム『WAVE』をリリースすることが決定した。 ■GRe4N BOYZが楽曲提供 1stアルバムとなる今作は、4月15日に配信リリースした自身主演のドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond、GRe4N BOYZが楽曲提供した「’O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を収録。 アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽