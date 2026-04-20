20日11時現在の日経平均株価は前週末比617.03円（1.06％）高の5万9092.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は686、値下がりは801、変わらずは83。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を164.93円押し上げている。次いでファストリ が74.02円、中外薬 が51.99円、東エレク が43.24円、ファナック が38.89円と続く。 マイナス寄与度は39.98円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、アドテスト が30.17