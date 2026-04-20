Image:TINYL株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。CDを再生するということがすっかりなくなった昨今。スマホのストリーミング音楽を聴くのが当たり前になった今、たまにはCDで音楽を楽しむのもいいものです。今回ご紹介するのは、CDプレーヤー・Bluetoothスピーカー・コンポの機能をひとつにまとめた「TINYL SPLIT」。コンパクトながらも音質とデザインにこだわ