おでかけは渋滞のピークを避けて！ NEXCO西日本は、2026年のゴールデンウィーク期間中、九州・沖縄の高速道路渋滞予測を発表しました。 【地図を見る】GWの渋滞発生予測箇所 4月25日(土)～5月6日(水)の12日間、「最大5㎞以上」の渋滞予測が出ている日時・場所・ピークの情報をまとめています。 いつ・どこが特に渋滞する？ 下り線は5月2日(土)・3日(日)が、上り線は5月4日(月)・5日(火)