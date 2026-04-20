◇プロ野球セ・リーグヤクルト3ー1巨人（4月19日、神宮球場）4回に味方の守備の乱れもあり、1アウト1、2塁のピンチでヤクルトの4番、オスナ選手と対戦した巨人の井上温大投手。カットボールが浮いてしまい、オスナ選手に“確信”の3ランホームランを浴びました。「あの場面でホームランを打たれてしまうのは・・・ああいう展開ですし、ホームランもあるバッターなので、もう少し丁寧に低めに投げきるべきだったなと思います」と