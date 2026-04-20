◇ファーム・リーグ阪神3―19広島（2026年4月19日SGL尼崎）ファーム・リーグの広島戦の試合前練習を終えて続々と選手が昼食をとるためにメーングラウンドからクラブハウスへと引き上げてくる。最後に姿を見せたのが梅野だった。少し頬を緩めて差し出されたグータッチ。いつもと変わらないあいさつに少しほっとした。プロ13年目で初めて開幕を2軍で迎える厳しい春を過ごしている。1軍は首位を快走。期するもの、秘めるもの