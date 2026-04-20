今季のプロ野球界では、高校時代に難関国立大を目指した秀才投手が躍動している。１９日の巨人戦（神宮）でプロ初先発初勝利を挙げたドラフト４位・増居翔太投手（トヨタ自動車）は、滋賀県内屈指の進学校である彦根東高校の出身だ。２年だった２０１７年夏の甲子園では開幕戦で波佐見戦に先発。９回５失点の１６０球完投で、創部１２４年目の聖地初星へ貢献している。２０１８年センバツ３回戦・花巻東戦では九回まで無安打