アメリカとイランによる戦闘終結に向けた再協議の調整が難航しています。イランの国営放送は再協議を現状、拒否していると報じました。【映像】砲撃をする米中央軍（実際の様子）イランの国営放送は19日、現時点でイランはアメリカとの再協議の参加を拒否していると報じています。イランの交渉団の関係者はアメリカの矛盾した発言や、停戦合意違反とされる海上封鎖によって、現状では交渉の明るい見通しを期待できないと話し