4月15日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）にコロコロチキチキペッパーズ・ナダルさんが出演していました。同番組名物の『監禁シリーズ』が、クイズをテーマに3年ぶりに復活。監禁されているナダルさんが電話でターゲットを山奥へと誘い出し、クイズの答えをジェスチャーのみでターゲットに伝え、ターゲットが正解すればナダルさんが脱出できるという過酷なルールです。吉本本社から千葉の山奥に連行される場面から、