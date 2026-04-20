5月2日に中谷とビッグマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。大一番へのカウントダウンが進む中、英国の大物プロモーターはもう1つのビッグマッチ実現の可能性について言及した。井上との将来的な対戦を期待されているのが、“バム”の愛称で知られるジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）だ。現世界ス