猫の『毛並みが悪くなった』ときの原因 1.栄養バランスの乱れが被毛に直結する 猫の毛並みがパサついたりツヤを失ったりする原因の一つは、食事内容の偏りです。被毛は主にたんぱく質から作られているため、質の良い栄養が不足するとすぐに影響が出てしまいます。 とくに安価なフードやおやつ中心の食事は、必要な脂肪酸やビタミンが不足しがちです。結果として、毛がゴワついたり抜けやすくなったりするこ