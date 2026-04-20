これは筆者自身の体験です。先日、スーパーで買い物をしていたとき隣のレジで信じられない光景を目撃しました。男性が袋詰めをしていたスタッフに怒鳴り始め、その光景に驚きました。しかし、スタッフの冷静で優れた対応に、私は感動しました。その対応を通じて、冷静さとプロフェッショナルの凄さを学んだ出来事でした。 スーパーで見た驚きの光景 先日、スーパーで買い物をしていると