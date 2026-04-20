京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希くん（11）の遺体が見つかった事件で、捜査に進展だ。京都小6男児遺棄事件は急転直下！ 父親逮捕で残る数々の「謎」…犯行動機は？ 隠蔽工作も稚拙京都府警は18日、遺体の発見場所から約6.4キロ離れた市内の公衆トイレで、現場検証を実施した。死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が、結希くんの遺体を複数回移したと供述しており、このトイレにも一時的に